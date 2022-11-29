Подмосковье 29 ноября 2022, 09:08 Областная больница Ногинска поздравила рожениц с Днем матери

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В Ногинской областной больнице поздравили 13 женщин, родивших малышей в День матери. На свет появилось семь мальчиков и шесть девочек.

Женщин поздравили с праздником и вручили полезные подарки, которые так необходимы в первые дни после родов.

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«Только мама, ее сердце делает для тебя все. Когда тебе хорошо — радуется, когда плохо — переживает и помогает. Мама — самый-самый главный человек», — сказал председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

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Традиция поздравлять мамочек с их праздником в роддоме соблюдается уже пятый год.

«Мамам желаю, как и их детям, крепкого здоровья. А мы постараемся, как и в Ногинском роддоме, окружить их заботой <...> и вместе с правительством Московской области, с советом депутатов, с администрацией создать комфортные условия для воспитания и обучения их детей в будущем», — рассказал глава городского округа Богородский Игорь Сухин.

Ногинский роддом оснащен современным медицинским оборудованием, а персонал — ответственные, высококвалифицированные и любящие свое дело люди.

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