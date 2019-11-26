Рожениц Ногинского перинатального центра поздравили в День матери

В Ногинском роддоме поздравили женщин, родивших в День матери. Им подарили вещи, которые так необходимы молодым мамам и их малышам.

Источник фото: телеканал «360»

Марина Гончарова из Владивостока. Полгода назад переехала к мужу в Ногинск. А в День матери на свет появился ее сын Ярослав. У женщины это уже второй ребенок. С первым — разница в возрасте почти в 18 лет. Марина ложилась в роддом с небольшим беспокойством. Но оказалось, что переживала напрасно.

«Все было на высшем уровне, очень внимательные врачи, хороший персонал. Постоянно приходят и смотрят ребенка, уютно тепло. Все хорошо», — поделилась Марина Гончарова.

Дарья Данилевская накануне родила дочь Стефанию. В Ногинский роддом приехала специального из городского округа Щелково. Решение неслучайное. Молодая мама знает: эта клиника — в десятке лучших перинатальных центров Подмосковья. О том, что ей посчастливится родить в День матери и не думала.

Женщин, родивших в День матери, поздравляют уже более 15 лет. Представители администрации, общественности, Ногинской центральной районной больницы и предприниматели с удовольствием участвуют в акции. В этот раз мамочкам подарили детские костюмчики, подгузники, игрушки, косметику и другие полезные вещи.

Источник фото: телеканал «360»

«По поручению главы округа я вручил букеты цветов. И в этот день хочется пожелать им доброго здоровья, счастья и внимания. Чтобы у них все в жизни было хорошо», — сказал Александр Радченко, заместитель главы администрации Богородского городского округа.

Сегодня Ногинский родильный дом имеет статус перинатального центра второго уровня. Здесь могут выхаживать недоношенных детей.

«Имеем отделение реанимации интенсивной терапии новорожденных, где выхаживали в свое время и детей с весом 500-600 граммов, имеем отделение патологии недоношенных детей, имеем индивидуальные родблоки, все родильные залы оснащены у нас самым современным оборудованием», — отметил Игорь Нигай, заведующий роддомом Ногинской ЦРБ.

Кроме подарков в честь праздника при выписке молодым родителям вручат набор «Я родился в Подмосковье».