Рождественскую помощь получили более 20 нуждающихся семей Солнечногорска

Православный центр помощи семье и детям «Растим вместе» подвел итоги рождественской благотворительной акции, цель которой — сбор гуманитарной помощи нуждающимся. Продуктовые наборы и детские рождественские подарки получили 23 многодетные и неполные семьи Солнечногорского округа.

Источник фото: телеканал «360»

В состав наборов вошли гречневая, овсяная и манная крупы, рис, сахар, макаронные изделия, подсолнечное масло, тушенка, рыбные консервы, молоко, сушки, средства для мытья посуды, мыло, крем, памперсы, а также игрушки, книги, настольные игры, альбомы, карандаши и сладости.

«Акция „Подари радость на Рождество“ удалась и в том смысле, что многие смогли получить бесценный опыт деятельного милосердия и доброты, а дети получили радость на Рождество», — отметили в Центре помощи семье и детям и поблагодарили всех, кто помогал в этом добром деле своим участием, милосердием и неравнодушием.

Социальная служба «Растим вместе» православного Центра была создана в августе 2018 года для оказания поддержки малоимущим семьям, беременным женщинам и женщинам с малолетними детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Руководителем является настоятель Спасского храма в Андреевке иерей Димитрий Полещук.