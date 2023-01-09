Подмосковье 09 января 2023, 11:29 Рождественскую елку для детей традиционно организовали в Чехове Фото: Елена Лабзина

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Рождественский праздник для детей прошел в Чехове. Впервые к мероприятию присоединились ребята из соседних городов.

Елка прошла во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове. Мероприятие организовали в 2023 году для

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Иван Тимошенко из семьи мобилизованного стал волонтером на рождественском празднике. Он помогал принимать и выдавать верхнюю одежду гостям.

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«У меня папа мобилизован, он сам пошел еще в сентябре, мы поддерживаем связь, у него все хорошо. На елку сегодня пришел волонтером сознательно, я сам захотел, когда узнал об этом из сообщения в школьной группе. Хочется помогать людям в такое непростое для всех время» — сказал Иван.

Организаторы мероприятия заявили, что подготовка к традиционному торжеству началась еще в октябре. Отмечается, что праздник проходит уже 15 лет. В этот раз его посетили более 2 тысяч гостей.

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