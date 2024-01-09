Подмосковье 09 января 2024, 15:00 Рождественский турнир по мини-футболу прошел в спортивном комплексе «Знамя» в Ногинске Телеканал «360»

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Турнир по мини-футболу «Молодежка» прошел в Ногинске в канун Рождества. Более 20 команд выступили в спортивном комплексе «Знамя».

Любители футбола играли в двух возрастных категориях: младшие — от 14 до 17 лет и старшие — от 18 до 35. Это только первый турнир в серии игр.

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«Это альтернатива дворовому футболу. Здесь нет профессиональных игроков», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации Богородского округа Наталия Серебрякова.

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Есть команды, которые участвуют в таких турнирах не первый год. Например, команда «ЖБИ-1» играет уже четвертый раз. В этот раз турнир для них закончился победой.

«Первый год ничего не занимали, тяжело шло. Но потихоньку вырабатывали, тренировались, и все получилось», — сказал капитан команды «ЖБИ-1» Виктор Алалин.

Впереди еще пять турниров. Следующая игра запланирована на 9 мая. Подать заявку на участие можно в группе ВКонтакте «Лига мини-футбола „Молодежка“». В финал выйдут три лучшие команды, которые будут бороться за титул чемпионов и брендированную спортивную форму Богородского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье стало самым спортивным регионом России.

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