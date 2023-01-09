Подмосковье 09 января 2023, 14:01 Рождественский турнир по мини-футболу прошел в Ногинске

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Рождественский турнир по мини-футболу прошел в спортивном комплексе «Знамя» в Ногинске. Это была первая игра лиги «Молодежка» в 2023 году. Глава Богородского округа Игорь Сухин пожелал спортсменам красивых и интересных матчей в новом сезоне.

Участие в турнире приняли 26 команд в возрастных категориях от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет.

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«Это непрофессиональные спортсмены. Это ребята со дворов, которые просто <…> с вечера подумали, собрались и приехали играть. Наша основная задача — не вовлечь в системный спорт, а показать ребятам, что полезный досуг — это результативно, это может доставлять хорошие эмоции и удовольствие», — сказала начальник отдела молодежной политики администрации Богородского городского округа Наталья Серебрякова.

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Команда «ДИАТ» успешно дебютировала в 2023 году, заняв первое место в старшей группе.

«Добились больших высот. Спасибо Богородскому округу за этот турнир, было очень интересно здесь поучаствовать. Думаю, впереди еще много [игр]», — сказал капитан команды «ДИАТ» Алексей Ткач.

Спортсменов в этому году ждет пять турниров. Следующее состязание состоится в мае. Подать заявку на участие можно в группе лиги «Молодежка» ВКонтакте. В финале футболисты сразятся за титул чемпионов и призовую спортивную форму.

«Здорово, что наша молодежь ведет здоровый образ жизни, предпочитает проводить время активно и с пользой. Лига только стартовала. Рождественский турнир — первый в череде состязаний. Дальше будут другие, посвященные „Дню Победы“, „Дню молодежи“, „Дню Богородского края“ и другим событиям», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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