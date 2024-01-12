Подмосковье 12 января 2024, 13:42 Рождественский спектакль для детей участников СВО прошел в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Спектакль «Морозко» для детей участников СВО показали в театре «Камерная сцена» в Лобне. Рождественское представление посмотрели порядка 160 ребят.

Показ спектакля организовали при участии Лобненского благочиния. Заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев посетил театр «Камерная сцена» и поздравил собравшихся с праздниками. С Рождественскими святками гостей также поздравил настоятель Спасского храма, благочинный Лобненского церковного округа протоиерей Михаил Трутнев.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Наши традиции уходят в глубь веков. Считаю очень важным почитать и следовать им. Это наш культурный код, который важно передавать подрастающему поколению. А в такой легкой игровой форме делать это не только полезно, но и приятно», — отметил Вадим Александрович.

Напомним, 2024-й объявлен в России Годом семьи. В городском округе Лобня работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Он открыт с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Мирная, 13К2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Рождеством семью погибшего в ходе СВО Александра Сычева.

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