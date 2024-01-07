Подмосковье 07 января 2024, 16:32 Рождественский концерт классической музыки прошел в Наро-Фоминске Лилия Закирова

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Рождественский концерт московского квартета Forte Quattro провели в Наро-Фоминске. Он собрал более 100 любителей классической музыки.

Небольшой уютный зал со стенами из кирпичной кладки на бывшей фабрике стал пространством для живой музыки. На пол уложили мешки-кресла, на которых улеглись дети в возрасте от трех лет. Они выдержали час концерта на одном дыхании.

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Жители и гости Наро-Фоминска регистрировались на событие за несколько недель. Ольга Рапацевич, Мария Трусова, Лидия Сигеда, Елена Шуман объединились в квартет меньше года назад и уже начали собирать полные залы.

Зрителям показали три пьесы из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. Кроме того, для них исполнили произведения известных композиторов и музыкальных групп. После каждой композиции публика не жалела аплодисментов.

«Такая теплая встреча, такой душевный прием наро-фоминских зрителей, добрая, приятная атмосфера. Мы рады, что сегодня подарили и взрослой публике, и детям праздник. Мы обязательно приедем ещё радовать жителей Наро-Фоминска», — поделились впечатлениями музыканты.

Лилия Закирова

Во время концерта посетители смогли погрузиться в уютную праздничную атмосферу. Гости долго не расходились, делились музыкальным «послевкусием» и просили продюсеров арт-пространства «Фабрик» баловать жителей Наро-Фоминска почаще.

«Это просто невероятная сила музыки. После такого слушания хочется жить, творить», — поделился житель Москвы по имени Николай.

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