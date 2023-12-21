21 декабря 2023, 12:58
Рождественский фестиваль начался в Павшинской пойме в Красногорске
Праздничный фестиваль с ярмаркой и уличной едой начался 18 декабря в Красногорске. Для взрослых и детей работает пункт проката коньков и каток.
«С 1 декабря в Московской области проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко встрече одного из самых ожидаемых праздников — Нового года. Традиционно праздники не обходятся без ярких ярмарок и гастрономических площадок, на которых проходит торговля фермерской продукцией. В продаже также представлены локальные ремесленные товары и сувениры», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.
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На фестивале откроется елочный базар с елками, соснами и пихтами. А на гастрономической ярмарке можно попробовать фермерские деликатесы. Здесь представили паштеты по итальянским рецептам из Волоколамска от компании «Итальянец в России», копчености от «Балыки Старорусские» из Звенигорода, молочные продукты и сыры от «Аннушкиной фермы» из Можайска.
Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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