Подмосковье 27 декабря 2023, 12:13 Рождественский бал собрал более 500 москвичей и жителей Подмосковья Фото: министерство культуры и туризма Московской области

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Свыше 500 жителей Москвы и Подмосковья стали участниками благотворительного Большого Рождественского бала. Он состоялся 24 декабря в усадьбе Охотниковых на Пречистенке. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие организовала частная гимназия «Ретро» и распорядитель балов Москвы и Московской области Павел Исаков-Кундиус.

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«Каждое Рождество с любовью и теплотой вспоминаю свой визит в Москву и Музей Российской императорской фамилии. Уверен, такое же тепло, надежду и сказку подарил традиционный Рождественский бал каждому гостю в этом году», — рассказал председатель итальянского Геральдического совета Франческо Мария Мариано д’Отранто.

Бал длился восемь часов. Его поделили на детское и взрослое отделение. На мероприятии выступили дебютанты, которых воспитали в школе «Ретро». Помимо бальной программы, для гостей подготовили джазовое и световое шоу. Также выступил ведущий солист театра «Новая опера», приглашенный солист Большого театра, баритон Анджей Белецкий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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