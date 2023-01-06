Подмосковье 06 января 2023, 23:02 Рождественские службы пройдут в семи храмах Каширы

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Жителям Каширы рассказали, где смогут встретить Рождество православные туристы и жители города. Традиционные службы пройдут во многих храмах города.

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Прихожан ждут в Кафедральном Соборе Успения Пресвятой Богородицы, церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, церкви Флора и Лавра, церкви Вознесения Господня, церкви Николы Ратного, храме Великомученика Никиты. Для жителей микрорайона Кашира-2 в Рождественскую ночь служба пройдет в храме во имя Святых Петра и Февронии.

Главный храм Каширского благочиния — Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы — традиционно украсили к празднику еловыми и сосновыми ветками. Также здесь для прихожан организована фотозона с инсталляцией ясель, в которых родился Иисус. Это крупнейший храм в Кашире, здесь на службе смогут одновременно присутствовать более ста прихожан.

Любители старины и истории могут встретить Рождество в церкви Флора и Лавра. Этот старейший храм не прекращал своей работы даже во времена советской власти и Великой Отечественной войны. Своды церкви украшают фрески XIX века, также в храме — большое собрание древних образов святых.

Рождественская служба начнется в 23:30, а в полночь начнется Литургия и настанет Рождество.

Для удобства жителей округа в Рождественскую ночь время работы общественного транспорта продлили до 02:30, автобусы будут ждать непосредственно у храмов.

Ранее сообщалось, что старейший священник Подмосковья поздравил верующих с Рождеством.

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