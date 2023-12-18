Подмосковье 18 декабря 2023, 10:33 Рождественские образовательные чтения прошли в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Закрытие Рождественских образовательных чтений состоялось в Воскресенске. Главной темой стала связь православия и отечественной культуры.

Гостями чтений стали глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин и благочинный 1-го Воскресенского церковного округа протоиерей Сергий Якимов.

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«Рождественские чтения проходят у нас в округе ежегодно. Это очень важно для воспитания духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. Благодарю всех организаторов и участников за вклад в сохранение русской культуры и исторического наследия, что особенно ценно именно сейчас, в эпоху глобальных мировых изменений», — сказал Алексей Малкин.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

На закрытии образовательных чтений прошла церемония награждения педагогов, внесших вклад в духовно-нравственное просвещение учащихся. Им вручили благодарственные грамоты от митрополита Крутицкого и Коломенского Павла.

Также отметили победителей и призеров международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Гости могли ознакомиться с работами конкурсантов на выставке.

В конце мероприятия для зрителей выступил хор Троицкого храма из села Конобеево под управлением регента Серафима Климанова, заслуженный артист России, солист хора Иерусалимского храма в Воскресенске Анатолий Образцов, лауреат и обладатель Гран-при международных вокальных конкурсов Елена Зотова, вокальный ансамбль «Созвездие», трио баянистов и вокалист Сергей Звонарев.

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