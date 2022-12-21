Подмосковье 21 декабря 2022, 09:34 Рождественские образовательные чтения прошли в Солнечногорске

Читать 360tv в

Рождественские образовательные чтения прошли в 19-й раз в Солнечногорске. Они были посвящены глобальным вызовам современности и духовному выбору человека.

Реклама

Рождественские образовательные чтения объединяют воспитанников учебных заведений, педагогов и представителей местного благочиния. Ежегодно на протяжении двух месяцев в округе проводятся мероприятия самых разных форматов, где обсуждают религиозное образование, духовно-нравственное просвещение, вопросы культуры и науки.

«Это и круглые столы, это и конференции, это и экскурсии по святым местам, в храм, это выставки рисунков, поделок, фотовыставки, мероприятия в школьных библиотеках, библиотечные уроки, концерты духовной классической музыки, музыкальные вечера», — пояснила начальник учебно-методического отдела управления образования администрации городского округа Солнечногорск Елена Бурашникова.

Встречи деятелей образования, служителей церкви и учеников проходили в Солнечногорске с ноября по декабрь. Представители регионов соберутся в Москве на Международных Рождественских образовательных чтениях в январе 2023 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».