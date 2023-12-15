15 декабря 2023, 16:19
Рождественские образовательные чтения прошли в Солнечногорске
Рождественские образовательные чтения по теме взаимодействия православия и отечественной культуры прошли в Солнечногорске. Участники выступили с докладами, а после прошла торжественная церемония награждения.
Гостями мероприятия стали председатель муниципального Совета депутатов Марина Веремеенко, благочинный церквей Солнечногорского округа — протоиерей Антоний Тирков, духовенство, педагоги и прихожане местных храмов.
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Участники рассказали о духовном смысле произведений писателя Федора Достоевского и композитора Сергея Рахманинова, а также о роли рождественских чтений в жизни региона.
«Благодарю всех посетивших солнечногорские муниципальные рождественские чтения. Уверена, что образование, культура и православная церковь вместе помогают молодежи стать нравственными, самостоятельными, одухотворенными личностями и приносить благо стране и обществу!» — отметила председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко.
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Солнечногорск
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