Подмосковье 15 декабря 2023, 16:19 Рождественские образовательные чтения прошли в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Рождественские образовательные чтения по теме взаимодействия православия и отечественной культуры прошли в Солнечногорске. Участники выступили с докладами, а после прошла торжественная церемония награждения.

Гостями мероприятия стали председатель муниципального Совета депутатов Марина Веремеенко, благочинный церквей Солнечногорского округа — протоиерей Антоний Тирков, духовенство, педагоги и прихожане местных храмов.

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Участники рассказали о духовном смысле произведений писателя Федора Достоевского и композитора Сергея Рахманинова, а также о роли рождественских чтений в жизни региона.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Благодарю всех посетивших солнечногорские муниципальные рождественские чтения. Уверена, что образование, культура и православная церковь вместе помогают молодежи стать нравственными, самостоятельными, одухотворенными личностями и приносить благо стране и обществу!» — отметила председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко.

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