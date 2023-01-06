Подмосковье 06 января 2023, 11:10 Рождественские гулянья начались на экоферме в Луховицах Экоферма «Былинкино» в Луховицах устроила для гостей рождественские гулянья Пресс-служба губернатора Московской области

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В Луховицах на экоферме «Былинкино» впервые организовали рождественские гулянья. Программа, рассчитанная как на детей, так и на взрослых, получилась насыщенной.

Гостям всех возрастов предложили поиграть вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой на свежем воздухе. Для посетителей экофермы устроили перетягивание каната, веселые эстафеты и созвали традиционный дружный хоровод.

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«Прекрасно, весело, задорно. Мы согрелись за пять минут, несмотря на холодную погоду. Спасибо ферме „Былинкино“ за такой веселый опыт», — подчеркнули приехавшие в «Былинкино».

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Главным развлечением стала экскурсия по экоферме, которая существует в Луховицах уже восемь лет. Здесь занимаются разведением коз альпийской породы.

Всего в «Былинкино» около 300 животных. На вкус козье молоко напоминает пломбир, а сами парнокопытные отличаются общительностью и всегда рады гостям.

«Экскурсии мы всегда предлагаем: все-таки это самая главная интересность, которая у нас есть, — общение с животными», — пояснила глава фермы Елена Головащенко.

В подвалах «Былинкино» пахнет сыром. На ферме делают 15 видов этого продукта. В основном — мягкие творожные сыры и полутвердые. После экскурсии все их можно попробовать.

Детям на экоферме предлагают расписать имбирный пряник и сделать множество фотографий с козлятами на память.