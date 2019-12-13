Рождественские чтения завершились в Подмосковье. Школьникам рассказывали о Великой Отечественной войне

В Подольске завершились XVII Московские областные Рождественские образовательные чтения. Их темой было 75-летие Великой Победы.

Источник фото: телеканал «360»

Семнадцатые Рождественские чтения прошли во всех муниципалитетах Подмосковья. Их организовало Министерство образования Московской области совместно с Русской православной церковью. Темой стало грядущее 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия охватили более 700 тысяч школьников. Состоялись конференции, лекции, встречи с ветеранами, экскурсии.

«Это проходило ярко, интересно, неформально. Самое главное — мы не хотим формальностей. Для галочки ничего не нужно делать. Особенно вот в этой части точно. Сейчас очень много разных течений, разных веяний. И если не будет укреплено сердце верой, душой и нравственностью, то, наверное, наши дети могут попасть в ловушки», — отметила Елена Михайлова, заместитель министра образования Московской области.

Детям рассказывали о ратных подвигах советских воинов. А также о том, что помогло им сокрушить врага.

Источник фото: телеканал «360»

«Им помогала не только вера в себя, но и в Бога. То есть, несмотря на то, что запрещали людям молиться, солдаты стремились и молились за Победу», — Злата Кульба, активист «Юнармии».

На закрытии наградили отличившихся участников — школьников и учителей. Тема следующих чтений пока не определена. Но организаторы хотят, чтобы сами дети больше выступали на мероприятиях и делились своим мнением.

Московские областные Рождественские образовательные чтения проводятся в Подмосковье с 2002 года.