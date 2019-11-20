Рождественские чтения стартовали в Подмосковье. Детям расскажут о Великой Отечественной войне

В Истре открыли XVII московские областные Рождественские чтения. Это совместный проект Министерства образования и РПЦ.

Источник фото: телеканал «360»

В Истре открыли семнадцатые московские областные Рождественские чтения. Это проект, призванный воспитать в детях духовные и нравственные качества. В этом году темой чтений стала 75-я годовщина Великой Победы.

На протяжении месяца по всему региону пройдут тематические лекции, конференции и мастер-классы. Больше тысячи мероприятий разного уровня — от школьных до областных. Все для того, чтобы напомнить людям о подвиге нашего народа.

«Мы, конечно, ждем осмысления значения Великой Победы. Очень много нападок сейчас идет, пытаются принизить роль нашей страны и подвиги хотят нивелировать. Об этом надо говорить детям, чтобы они понимали и разбирались, какой великой ценой досталась нам эта победа и эта свобода», — отметила Лидия Антонова, депутат Госдумы.

Источник фото: телеканал «360»

В открытии приняли участие больше трехсот человек. Среди них священнослужители, педагоги, ректоры вузов и чиновники. Рождественские чтения — совместный проект РПЦ и Министерства образования.

«Основное внимание мы обращаем на подрастающее поколение и на молодежь, потому что мы — представители старшего поколения, должны передать им свой опыт и всю пережитую историю и трагическую и героическую», — сказал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Рождественские чтения продлятся до 12 декабря. Принять участие в мероприятиях могут не только дети, но и их родители.