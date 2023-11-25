Подмосковье 25 ноября 2023, 16:45 Рождественские чтения стартовали в гимназии № 7 Чехова Телеканал «360»

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Традиционные Рождественские чтения начались в новом, открытом ко Дню знаний здании чеховской гимназии № 7. Темой этого года стало «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего».

Помощник благочинного церквей Чеховского района Дионисий Пугачев выступил с приветственной речью.

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«Очень хотелось бы, чтобы эти рождественские чтения, не только сегодняшние мероприятия, но и дальнейшие встречи — и с духовенством, и со специалистами, которые давно занимаются рождественскими чтениями, — донесли главную мысль. Наша страна имеет огромную историю. История эта непосредственно связана с исторической и духовной жизнью», — обратился Дионисий Пугачев.

Отметим, что открывшиеся чтения — муниципальный этап единого общероссийского форума и международных Рождественских образовательных чтений, которые пройдут в столице России в январе 2024 года.

Программа первого дня Рождественских чтений получилась насыщенная. Она включала православные песни, научный доклад, посвященный семье и традиционным ценностям, обмен опытом взаимодействия школы и церкви и напутственные слова духовенства.

«Это очень важное событие, которое позволяет объединить общими усилиями служение священнослужителей, педагогов, с системой образования православной церкви, направленной на духовно-нравственное воспитание наших детей. В рамках данных мероприятий в учреждениях культуры и образования в воскресных школах будет проводиться ряд мероприятий. Это конкурсы духовно-нравственное направленности, лекции, мастер-классы, лектории», — рассказала начальник управления образования администрации Чехова Ирина Заболотнева.

В рамках Рождественских чтений пройдут различные акции. Охвачены мероприятиями будут традиционно не только учащиеся, вне зависимости от конфессий, но и воспитанники детских садов, педагоги, родители. Завершатся чтения 17 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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