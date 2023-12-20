20 декабря 2023, 15:14
Рождественские чтения прошли во дворце детского и юношеского творчества в Лобне
Рождественские чтения прошли во Дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» в Лобне. Это мероприятие призвано приобщить молодое поколение к наследию русского православия и культуры.
Участие в чтениях приняли все образовательные учреждения города. Педагоги выступили с докладами, а учащиеся представили творческие номера.
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Напомним, в Лобне уделяют особое внимание развитию сферы дополнительного образования. В школах и других бюджетных организациях округа работают бесплатные секции и кружки.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
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