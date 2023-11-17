Подмосковье 17 ноября 2023, 10:42 Рождественские чтения открыли в школе № 7 в Наро-Фоминске Телеканал «360»

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Десятые муниципальные рождественские чтения стартовали в школе № 7 в Наро-Фоминске. Их посвятили православной культуре и облику будущего современной России.

В актовом зале школы собрались представители администрации, духовенства и общественности. Спикеры затронули темы воспитания молодежи, проблемы института семьи, ценностей, патриотизма и многое другое.

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Мероприятие направлено на то, чтобы заинтересовать родителей и педагогов чаще общаться с детьми на просветительские темы, рассказывать им о достижениях в сфере культуры и популяризировать православные ценности.