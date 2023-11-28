Подмосковье 28 ноября 2023, 10:54 Рождественские чтения начались в гимназии № 1 в Волоколамске Телеканал «360»

Читать 360tv в

Рождественские образовательные чтения прошли в гимназии № 1 в Волоколамске. Это традиционная встреча священнослужителей и учителей накануне зимних праздников.

Участники поговорили о взаимосвязи православия, отечественной культуры и образования. Рождественские образовательные чтения продлятся до 9 декабря.

Реклама

«Доклады, которые прозвучали, были посвящены нашей великой культуре и тому наследию, которым мы обладаем здесь на древней волоколамской земле. Педагогам было интересно, полагаю, что-то будет принято в воспитательную работу», — сказал заместитель благочинного Волоколамского церковного округа Одинцовской епархии Михаил Завитаев.

Также прошла церемония награждения. Победителям конкурса «За нравственный подвиг учителя» вручили грамоты Волоколамского благочиния. Грамотами архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы награждены два директора школ и начальник Управления образования округа.

Помимо образовательных форумов, волоколамское благочиние и школы округа объединяет совместное участие в акции «Своих не бросаем — шлем теплый привет». Она проводится в поддержку военнослужащих СВО и их семей. Участники акции собирают гуманитарную помощь, медикаменты, изготавливают маскировочные сети.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».