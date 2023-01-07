Подмосковье 07 января 2023, 18:45 Рождественские богослужения прошли во всех храмах Сергиево-Посадского округа Фото: Дмитрий Зайчиков

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На торжественную службу в Троице-Сергиеву лавру в Рождественскую ночь приехали паломники со всех уголков России. Божественную литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры посетили депутат Госдумы Сергей Пахомов и вице-губернатор Подмосковья Александр Чупраков.

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Литургию в Успенском соборе совершил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома.

«От всей души и от всего сердца поздравляем с праздником Рождества Христова. Желаем прочувствовать и понять то, что Господь приходит к нам, чтобы вернуть человеку потерянный рай. Пусть те дары, которые принесли волхвы младенцу Иисусу Христу вдохновят нас на принесение Богу даров тех талантов, которые каждому из нас Господь дал. Даров любви и созидания, чтобы мы строили мир вокруг себя, любили его, несли радость и свет в семьи, нашим близким и всем окружающим нас людям. С праздником вас», — сказал заведующий паломническим центром Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Поликарп (Тибанов).

Фото: Дмитрий Зайчиков

Среди приехавших на торжественную службу были и паломники из Донбасса.

«В смиренной молитве к Господу обратилась с просьбой о защите родных и близких, здравии своей семьи. Сегодня великий праздник. И здесь, в Троице-Сергиевой лавре, по-особенному чувствуется общее единение и вера в чудо Господне», — поделилась участница ночного богослужения Анна из Донецкой Народной Республики.

Фото: Дмитрий Зайчиков

Богослужения в ночь с 6 на 7 января прошли во всех действующих храмах Сергиево-Посадского округа, сообщили в пресс-службе округа.

Фото: Дмитрий Зайчиков

Фото: Дмитрий Зайчиков

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Рождеством.

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