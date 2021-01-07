Рождественские богослужения прошли в подмосковных храмах

Рождественские богослужения прошли в ночь на 7 января в 1,5 тысячи храмов Подмосковья. Традиционно митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил богослужение в Успенском соборе Богородице-Смоленского Новодевичьего женского монастыря.

В своем рождественском послании митрополит отметил, что празднование пришествия в мир Иисуса Христа не только несет воспоминания об историческом событии, но и глубоко личное торжество для каждого.

«Возлюбленные, шлю всем вам сердечное поздравление с мироспасительным праздником Рождества Христова и молитвенные благопожелания счастья, здравия и во всем благого поспешения в новом году и во все дни жизни вашей! Благословение и милости Богомладенца Иисуса да пребудут со всеми вами!» — привела слова Ювеналия пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Праздничную службу сопровождали песнопения женского хора обители. Всего в регионе более 1,5 тысячи храмов в ночь на 7 января провели Рождественские богослужения. При этом все прихожане строго соблюдали меры безопасности. Верующие использовали маски и сохраняли социальную дистанцию. В пресс-службе напомнили, что средства индивидуальной защиты необходимо использовать также во время исповеди и общении со священником.