Подмосковье 08 января 2023, 21:04 Рождественская служба впервые прошла во Всехсвятском храме в Шаховской

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В Шаховской менее полугода назад открыли новый храм, который вмещает около 100-150 человек. Прихожане смогли отпраздновать Рождество в уютной и светлой церкви.

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Настоятелем храма является протоиерей Александр Ковтун, который принял решение оставить свой приход в Москве и вместе с семьей перебрался в область в апреле 2022 года.

К Рождеству здесь тщательно готовились, украшали храм внутри и снаружи.

«Территорию храма и сам храм украшали все прихожане. Установили вертеп, прибрали территорию, поставили елки внутри и снаружи», — рассказал отец Александр.

В церкви царит дружественная семейная атмосфера, а на рождественскую службу к протоиерею Александру Ковтуну приехали и верующие из его бывшего прихода в Москве.

«Вы даже не представляете, как вам повезло. Эти духовные связи очень ценные и прочные, они даже прочнее, чем у родственников», — поделилась одна из прихожанок.

Новый храм в Шаховской построили за три года в память о иеромонахе Павле Лысаке.

Ранее сообщалось, что глава Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Рождеством.

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