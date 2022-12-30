Подмосковье 30 декабря 2022, 20:58 «Рождественская сказка Федерации бокса России» стартовала в Серпухове

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«Рождественская сказка Федерации бокса России» стартовала в Серпухове на острове Русский. Праздник в городском округе продлится до 8 января.

Для гостей подготовили аттракционы, мастер-классы, выступления звездных исполнителей, занятия с чемпионами по боксу, катание на оленях из Якутии и Мурманска, лошадях и собаках, угощения, новогодние подарки и многое другое. В прошлом году данный праздник посетило более 350 тысяч гостей.

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«Хочу сказать, что каждый день на острове Русский будут присутствовать наши великие боксеры. Они покажут мастер-классы, с ними можно будет сфотографироваться и пообщаться. Вообще, видеть светящиеся счастьем детские глаза — самая большая награда для нас», — отметила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

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Все желающие смогут добраться до праздника на трансфере. Каждые 30 минут от железнодорожного вокзала и автостанции «Серпухов» до острова Русский и обратно ходят бесплатные автобусы. «Рождественская сказка Федерации бокса России» на острове Русский проходит в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Присоединиться к мероприятию можно ежедневно с 12:00 до 19:00, предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что масштабных новогодних фейерверков в Подмосковье не ожидается. Однако семейные программы отдыха и праздничные елки для детей в Московской области все равно будут проводиться.

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