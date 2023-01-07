Подмосковье 07 января 2023, 17:57 «Рождественская сказка Федерации бокса России» продлится в Серпухове до конца праздников

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Для жителей Подмосковья все праздники на острове Русский в Серпухове показывают «Рождественскую сказку Федерации бокса России». Гостей ждет не только представление, но и много разнообразных аттракционов и мастер-классов, катание на оленях и собаках, звездные исполнители и новогодние подарки. И все это — совершенно бесплатно.

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Для детей в режиме нон-стоп идут представления на сцене, тут же — парк аттракционов и батуты.

Также здесь можно покататься на коньках, за прокат которых тоже платить не надо, есть возможность съехать с огромной горки, ватрушки тоже предоставляют бесплатно.

На площадке работает фуд-корт, а еще для всех гостей готовят горячие блины и наливают согревающий чай.

Желающие еще могут успеть на праздник в Серпухове 8 января. Здесь проведут мастер-классы именитые боксеры Евгений Тищенко, Андрей Гоголев и Александр Беспутин. Для гостей «Рождественской сказки» выступят Виктория Черенцова и Ольга Бузова.

Ранее сообщалось, что фестиваль воздухоплавания «Яблоки на снегу» стартовал в Дмитрове.

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