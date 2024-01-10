Подмосковье 10 января 2024, 14:34 Рождественская лыжная гонка прошла в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Соревнования по лыжным гонкам, приуроченные к празднованию Рождества Христова, прошли на территории парка «Победы» в Солнечногорске. Организаторами выступили военнослужащие Тимоновского гарнизона.

Участниками турнира стали 45 человек, в числе которых военнослужащие Тимоновского гарнизона, а также спортсмены из Наро-Фоминска, Зеленограда, Химок и Москвы. Рождественская гонка прошла на дистанции в пять километров.

Реклама

«Общее количество участников — 45 человек, из них 16 человек борются за призовые места. Остальные участники — это массовый старт Тимоновского гарнизона. В планах проводить подобного рода мероприятия ежегодно, и впоследствии рождественские лыжные гонки станут одной из традиций нашего округа», — отметил военнослужащий Тимоновского гарнизона Павел Гаврилин.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

На финише участников гонки ждала полевая кухня. Всем победителям вручили медали, грамоты и подарки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о признании Московской области самым спортивным регионом страны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».