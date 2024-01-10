10 января 2024, 14:34
Рождественская лыжная гонка прошла в Солнечногорске
Соревнования по лыжным гонкам, приуроченные к празднованию Рождества Христова, прошли на территории парка «Победы» в Солнечногорске. Организаторами выступили военнослужащие Тимоновского гарнизона.
Участниками турнира стали 45 человек, в числе которых военнослужащие Тимоновского гарнизона, а также спортсмены из Наро-Фоминска, Зеленограда, Химок и Москвы. Рождественская гонка прошла на дистанции в пять километров.
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«Общее количество участников — 45 человек, из них 16 человек борются за призовые места. Остальные участники — это массовый старт Тимоновского гарнизона. В планах проводить подобного рода мероприятия ежегодно, и впоследствии рождественские лыжные гонки станут одной из традиций нашего округа», — отметил военнослужащий Тимоновского гарнизона Павел Гаврилин.
На финише участников гонки ждала полевая кухня. Всем победителям вручили медали, грамоты и подарки.
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