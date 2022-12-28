Подмосковье 28 декабря 2022, 15:48 Рождественская ярмарка пройдет в парке Малевича в Одинцове в рамках проекта «Зима в Подмосковье»

Читать 360tv в

Ярмарка пройдет в парке Малевича в Одинцовском округе с 1 по 8 января 2023 года. Это событие является одним из центральных в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» текущего сезона.

Подмосковные и столичные фермеры представят на ярмарке свои товары. Их торговые точки будут находиться в специально подготовленных красивых домиках. В праздничные дни гости смогут купить мясные деликатесы, сладости, пряники ручной работы, различные виды сыров и даже виноградные улитки премиального качества.

Реклама

Отмечается, что рождественская ярмарка в парке Малевича прежде всего направлена на поддержку подмосковных производителей. Свою продукцию представят фермеры из Одинцова, Солнечногорска, Луховиц, Звенигорода, Шаховской, Химок, Волоколамска и Красногорска. Ярмарка будет работать с 10 до 22 часов. Посетить ее смогут все желающие.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты. Отмечается, что регион лидирует в России по производству сыров, мороженого, кондитерских изделий, макарон, мясных консервов и не только.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».