Рожденных на новогодних праздниках детей в Подмосковье оказалось на 20% больше, чем прежде

По ее словам, в Московской области будущим мамам предлагают помощь высокого уровня качества. Это позволяет вовремя найти любые отклонения в состоянии беременных.

Безопасные, комфортные роды в Подмосковье выбирают семьи московского региона, жители других областей России и зарубежья Светлана Лазарева.

Для женщин работает кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». На телефонной линии консультируют, например, по грудному вскармливанию и психологии.

В регионе проводят и занятия в школах родителей, практикуют арт-терапию или поддержку рожениц доулами — волонтерами, имеющими медицинскую книжку.

Обратиться за консультациями можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно, с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.