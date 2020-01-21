Джазовый гитарист выступил с концертом в музыкальной школе Ногинска. Александр Виницкий удивил публику необычным дуэтом — со сцены одновременно прозвучали гитара и скрипка.

Источник фото: телеканал «360»

В ритме джаза музыкант живет с детства. Им его заразил отец, которого даже на фронте называли Иосиф Джазов. Впитав в себя эти мелодии, сын сам начал их играть. Так родился его собственный музыкальный язык, принесший мировую славу.

«Рождение музыки — это путешествие в детство, это путешествие в себя, в лучшего себя, не который ты в реальности, а ты лучше, потому что это воображаемый мир», — поделился гитарист, композитор Александр Виницкий.

Источник фото: телеканал «360»

Виницкого считают новатором, начавшим играть джаз на гитаре. В руках Александра Виницкого классическая гитара зазвучала по-новому. До него никто и не догадывался, что на шестиструнке тоже можно играть джаз.

Источник фото: телеканал «360»

«Именно он популяризировал джаз именно в сфере классической гитары, сделал очень много переложений джазовых, произведений именно на классическую гитару, много авторских сочинений для детей, которые учатся в музыкальной школе», — рассказал преподаватель музыкальной школы Сергей Дедов.

Выступая, гитарист никогда не повторяется. Его концерты — рассказ увлекательной истории, которая каждый раз звучит по-новому.

Источник фото: телеканал «360»

«Хороший музыкант должен превращаться в ребенка. Фактически перед ним идет картинка. И ты ее озвучиваешь, ты как бы входишь в состояние своего воображения. Не конкретный персонаж, но когда я играл „Черного кота“, который в таком блюзовом, свинговом ритме, хлестко играл, то конечно, я играл определенного персонажа», — говорит Александр Виницкий.

Александр выступил в Ногинской музыкальной школе. Для юной публики это был не просто концерт, а настоящий мастер-класс.

Источник фото: телеканал «360»

«Я хочу добиться того, как он играл окончание первой пьесы. Главное — это учиться сначала, а потом уже, когда научишься всему — тогда уже можно будет покорять весь мир!» — делится ученик музыкальной школы Владимир Токарев, вдохновленный концертом.

Источник фото: телеканал «360»

Дети и раньше слышали об Александре Виницком. Будущие гитаристы учили его произведения, читали написанные им учебники. Но познакомившись лично, поняли, на кого хотят равняться в творчестве.