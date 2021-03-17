Ротвейлер из Нахабина стал звездой ТикТок, исполняя необычные просьбы хозяина

Ротвейлеру Дюше 4 года. И он — звезда Тик Тока. У пса 129 тысяч подписчиков, а все потому, что он всегда и во всем помогает своему хозяину. Свои суперспособности Дюша с радостью продемонстрировал и корреспонденту «360».

Удивительно, но пока Юрий Одиноков еще не монетизировал талант своего пса в соцсетях.

«В месяц смотрят 6 миллионов 343 тысячи. Ну это же просто золотое дно, здесь нужно деньги зарабатывать. Я хороший воспитатель, хороший дрессировщик, но я плохой бизнесмен», — делится хозяин пса Юрий Одиноков.

Источник фото: телеканал «360»

Видимо, Юрий просто еще не привык к той мысли, что так можно неплохо зарабатывать, хотя профессий перепробовал немало.

«Геодезист, преподаватель геодезии, грузчик, докер-механизатор, бахчевод, короче много, и поэтому опыт достаточно интересный», — рассказывает Юрий Одиноков.

Источник фото: телеканал «360»

Ротвейлеры, кстати, считаются одними из самых агрессивных пород. Они не задумываясь нападут, защищая хозяина. Их называют охранительными собаками. Соседи Одинокова, несмотря на все обаяние пса, Дюшу побаиваются и даже запрещают гулять с ним по территории СНТ. Приходится ходить в лес.

Источник фото: телеканал «360»

Познакомиться с Дюшей и его необычными навыками вы можете уже сейчас — посмотрев сюжет «360».