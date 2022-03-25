Подмосковные туроператоры могут получить миллионные гранты от Ростуризма

Федеральное агентство по туризму объявило о старте трех новых грантовых программ поддержки туристического бизнеса в 2022 году. На поддержку предусмотрено 3,5 миллиарда рублей. Программы реализуются в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Прием заявок от субъектов РФ завершится 5 апреля. По итогам конкурса определятся регионы, которые получат федеральное софинансирование. В дальнейшем конкурсы проведут уже на уровне регионов среди юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Победители смогут потратить субсидии на открытие кемпингов, обустройство пляжей и туристических маршрутов, создание новых экскурсий, обустройство туристической среды для людей с ограничениями по здоровью и для обустройства мест отдыха туристов.

«Новые грантовые программы очень важны для всех регионов, в том числе и для Подмосковья. В первую очередь потому, что эти гранты предусматривают реализацию общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры», — заявил министр туризма Московской области Алексей Шимко.

Размеры гранта для предпринимателей в Подмосковье составят от четырех до 13,3 миллиона рублей. Проект должен быть реализован до конца декабря 2022 года.

С правилами грантовой программы Ростуризма можно ознакомиться здесь.

Подробная информация также на сайте Ростуризма.