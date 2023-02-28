Подмосковье 28 февраля 2023, 14:44 Ростковые салаты из Лосино-Петровского начнут экспортировать в Дубай

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Компания «Аристотель» из Подмосковья готовит к отправке в ОАЭ первую партию микрозелени. Ростковые салаты из Лосино-Петровского будут продаваться в магазинах Дубая.

«Аристотель» специализируется на салатах смешанного типа с проростками фасоли и чечевицы, а также микрозелени гороха, подсолнечника, редиса и льна. Сейчас компания налаживает логистические цепочки с ОАЭ.

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«В Дубае не развита система выращивания и продажи микрозелени. Этот сегмент отсутствует на полках супермаркетов, и у нас есть все шансы занять нишу», — говорит генеральный директор компании «Аристотель» Арина Феоктистова.

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Если эксперимент с Дубаем окажется удачным, предприятие сможет наладить поставки и в другие города ОАЭ.

«В прошлом году у нас было посажено пять стеллажей с микрозеленью, а сейчас мы выросли уже до 15 стеллажей. Оборот увеличился практически в три раза», — сказал операционный директор компании Роман Коваленко.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о решении логистических проблем бизнеса в новых для экономики условиях.

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