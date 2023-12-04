Подмосковье 04 декабря 2023, 14:52 Ростислав Варнавски из Мытищ стал чемпионом России по кикбоксингу пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Спортсмен Ростислав Варнавски успешно выступил на чемпионате России по кикбоксингу. Он стал победителем в весовой категории до 71 килограмма.

Соревнования по кикбоксингу прошли в Перми. Участие в турнире приняли более 600 спортсменов из 54 регионов страны.

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Среди победителей — воспитанник мытищинской спортивной школы «Центр детско-юношеского спорта» Ростислав Варнавский. Молодой боец также входит в состав сборной Московской области по кикбоксингу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье впервые признали самым спортивным регионом страны.

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