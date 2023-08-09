Подмосковье 09 августа 2023, 16:30 Ростехнадзор одобрил построенный участок трассы М-1 в Одинцове Ростехнадзор

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Центральное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии проекту транспортной развязки на 59-м километре автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва — граница с Белоруссией. Первый этап строительства данного отрезка дороги в Одинцове завершили.

Трассу строит ГК «Автодор». Участок протяженностью 5,71 километра включает в себя переходно-скоростные полосы трассы М-1, путепровод и семь съездов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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