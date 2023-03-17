Подмосковье 17 марта 2023, 14:35 Ростехнадзор начал отвечать за состоянием лифтов в Подмосковье

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Правительство России приняло постановление, по которому Ростехнадзор будет следить за состоянием лифтов в многоквартирных домах. Ране за это отвечали управляющие компании, рассказали в Мособлдуме.

Председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Игорь Коханый объяснил, что ранее УК сами организовывали обслуживание и ремонт лифтов, заключая договора со спецорганизациями. Теперь это будет делать Ростехнадзор.

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«Как показала практика, бывали ситуации, когда УК не чинила сломанный лифт, ссылаясь на отсутствие запчастей, специалистов, или же напротив, продолжала эксплуатировать явно плохо работающий лифт», - сказал он.

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Сейчас в Подмосковье ведется большая программа по замене лифтов старше 20 лет. С 2014 года было заменено 12,7 тысячи единиц оборудования, а в 2023-2025 годах обновят еще 1015.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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