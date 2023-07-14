Подмосковье 14 июля 2023, 18:23 Ростехнадзор и «Мособлгаз» выявят незарегистрированные опасные производственные объекты в Подмосковье Ростехнадзор

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Ростехнадзор и «Мособлгаз» провели рабочую встречу и объединили усилия для работы по выявлению незарегистрированных опасных производственных объектов.

Зачастую юридические лица не соблюдают законодательство и не регистрируют ОПО в государственном реестре. Участники встречи обсудили частую смену эксплуатирующих организаций при отсутствии их регистрации в государственном реестре ОПО, а также разработали перечень мер, направленных на проведение профилактической работы.

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