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    01 июля 2021, 17:14

    Ростехнадзор и Министерство энергетики Подмосковья подписали соглашение о взаимодействии

    Алена Собкалова, Анастасия Сазонова

    Центральное управление Ростехнадзора и Министерство энергетики Подмосковья подписали соглашение о взаимодействии. Ведомства будут обмениваться необходимой информацией. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного ведомства.

    Ростехнадзор и Министерство энергетики Подмосковья подписали соглашение о взаимодействии

    Соглашение об информационном взаимодействии подписали во время совещания по вопросам обеспечения надежного теплоснабжения на территории Подмосковья. На встрече также обсудили технологические присоединения объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, теплоснабжения и подготовку к осенне-зимнему периоду.

    Соглашение, подписанное Ростехнадзором и Министерством энергетики Подмосковья, поможет ускорить решение многих вопросов.

    У Центрального управления Ростехнадзора появится доступ к цифровым платформам Министерства энергетики Московской области. Благодаря этому ускорится выявление нарушений обязательных требований и осуществление контрольно-надзорных мероприятий.

    У подмосковных же властей сократятся сроки оформления нужных документов при предоставлении услуг жителям региона.