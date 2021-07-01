Ростехнадзор и Министерство энергетики Подмосковья подписали соглашение о взаимодействии

Центральное управление Ростехнадзора и Министерство энергетики Подмосковья подписали соглашение о взаимодействии. Ведомства будут обмениваться необходимой информацией. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного ведомства.

Соглашение об информационном взаимодействии подписали во время совещания по вопросам обеспечения надежного теплоснабжения на территории Подмосковья. На встрече также обсудили технологические присоединения объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, теплоснабжения и подготовку к осенне-зимнему периоду.

Соглашение, подписанное Ростехнадзором и Министерством энергетики Подмосковья, поможет ускорить решение многих вопросов.

У Центрального управления Ростехнадзора появится доступ к цифровым платформам Министерства энергетики Московской области. Благодаря этому ускорится выявление нарушений обязательных требований и осуществление контрольно-надзорных мероприятий.

У подмосковных же властей сократятся сроки оформления нужных документов при предоставлении услуг жителям региона.