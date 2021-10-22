Без новых ограничений Подмосковье до декабря могло идти на достаточно высоких цифрах по выявляемости и госпитализациям. Об этом рассказала глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова.

«То есть до декабря мы будем идти на достаточно высоких цифрах по выявляемости и госпитализациям, если мы не предпримем меры, которые сейчас мы в принципе уже предприняли», — сказала министр.

Она отметила, что власти анализируют все волны ежедневно — то, как идет динамика роста.

«Сейчас можно сказать одно. У нас летняя волна в июне–июле была очень резкой, но достаточно быстрой. То есть мы к концу июля пошли уже на значительное снижение по заболеваемости и госпитализациям», — уточнила глава ведомства.

По словам Стригунковой, текущая волна, которая началась 15 сентября, повторяет все тренды, которые были прошлой осенью, в период прошлого подъема заболеваемости.

«Если делать прогноз с учетом случаев ОРВИ и гриппа, мы прогнозируем, что она будет приблизительно такой же, как и прошлая осенняя волна», — сказала министр.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе с 28 октября по 7 ноября нерабочих дней.