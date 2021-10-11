Рост заболеваемости ковидом зафиксировали в Подмосковье

Число новых выявленных заражений коронавирусом в Подмосковье за неделю выросло на 20%. С таким заявлением на совещании правительства региона выступила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она отметила, что ежедневно положительные тесты на коронавирус сдают более 2000 жителей.

«У нас на 20% приросло количество вновь выявленных случаев. Мы сейчас выявляем 2100 случаев заболевания в день. Я хочу напомнить, что самый пик у нас был 27 июня этого года — тогда было 2722 человека. То есть мы приближаемся к пику», — заявила министр.

Стригункова отметила, что за неделю в Московской области на 23% увеличилось количество госпитализаций. Ежедневно в больницу отправляются почти 900 человек. Этот показатель приближает региональную систему здравоохранения к пиковым нагрузкам.

Отдельно министр отметила, что среди тех, кто попадает на больничную койку, есть прошедшие вакцинацию, но их количество не превышает 1%.

«По количеству госпитализаций мы также приросли на 23% за прошедшую неделю. В день мы госпитализируем порядка 850, уже почти до 900 человек в сутки. Тоже приближаемся к нашим пиковым нагрузкам. Есть люди с прививками [среди заразившихся], но среди вакцинированных заболевает 1%», — пояснила министр.

По данным регионального штаба, за минувшие сутки в Московской области выявили 1490 случаев заражения коронавирусом. Самый большой прирост в городских округах Балашиха (+123), Мытищи (+104) и Пушкинский (+74). Специалисты рекомендовали жителям Московской области при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.