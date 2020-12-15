Рост урожая тепличных овощей до 100 тысяч тонн спрогнозировали в Подмосковье

Он подчеркнул, что Подмосковье второй год подряд на 100% выполняет показатель по самообеспеченности тепличными овощами. Новый урожай может обогнать предыдущий на 11 тысяч тонн.

По прогнозам в этом году мы поднимем планку валового сбора тепличных овощей в регионе до 100 тысяч тонн. Защищенный грунт в последние годы дает очень хорошие результаты Сергей Воскресенский.

Так, два года назад в Подмосковье собрали 62,5 тысячи тонн овощных культур защищенного грунта, а в прошлом — свыше 89 тысяч. Теперь же аграрии получили уже 92 тысячи тонн.

«Это не менее чем на 14% больше прошлогодних показателей, когда к этой же дате было собрано 80,7 тысячи тонн овощей защищенного грунта», — сказал Воскресенский.

В теплицах Московской области выращивают томаты, огурцы, баклажаны и другие культуры. Они поступают на прилавки магазинов и ярмарок столицы, а также соседних регионов.