Минэкологии опровергло информацию о росте поголовья медведей в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 14:12 Поделиться Telegram

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Viber Минэкологии опровергло информацию о росте поголовья медведей в Подмосковье

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Информация о росте поголовья бурых медведей распространилась в Подмосковье на минувшей неделе. Жители стали волноваться, что животные могут представлять опасность для людей. Минэкологии региона опровергло эту информацию.

Глава министерства Тихон Фирсов объяснил, что доверять можно только информации плановых обследований и материалам сезонного учета.

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«У нас нет сведений о том, что поголовье медведей в последнее время возросло. Для того, чтобы это произошло, необходимо появление в Подмосковье мигрирующих особей, существенный прирост кормовой базы. В последние годы такого не наблюдалось», — сказал министр.

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Он добавил, что сейчас численность бурого медведя держится на уровне 15-20 животных. Тихон Фирсов также напомнил, что животное занесено в Красную книгу региона и относится к виду под угрозой исчезновения. Он обитает на приграничной зоне с тверской областью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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