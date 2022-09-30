Комитет по ценам и тарифам Подмосковья не выявил превышений в росте платы за ЖКУ | 360°

Все новости

Подмосковье

30 сентября 2022, 17:35

Жителям Подмосковья напомнили о заморозке индексации тарифов на ЖКУ до 2024 года

Подмосковье

30 сентября 2022, 17:34

Врачи из Ступина спасли женщину с миомой весом 2,5 килограмма

Реклама

Важное

30 сентября 2022, 17:25

Зеленский отказался от переговоров с Владимиром Путиным

Спецоперация

30 сентября 2022, 17:24

Кадыров обозначил моменты в ходе СВО, которыми остался доволен

Подмосковье

30 сентября 2022, 17:24

Комитет по ценам и тарифам Подмосковья не выявил превышений в росте платы за ЖКУ

Подмосковье

30 сентября 2022, 17:18

Подготовку к школе начнут проводить в 293 детских садах Подмосковья

Подмосковье

30 сентября 2022, 17:12

Глава Павловского Посада ответил на вопросы школьников

Важное

30 сентября 2022, 17:08

Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Мир

30 сентября 2022, 17:06

Путин напомнил о неоднократном применении США ядерного оружия

Подмосковье

30 сентября 2022, 17:24

Комитет по ценам и тарифам Подмосковья не выявил превышений в росте платы за ЖКУ

Читать 360tv в

Комитет по ценам и тарифам Подмосковья проверил изменения платы за коммунальные услуги во всех округах региона. Они не превысили нормы, рассказали в ведомстве.

С января по август плата за ЖКУ в Подмосковье увеличилась на 3,9%. Ограничение при этом составило 4,5%. Изменения были связаны с пересмотром тарифов на все коммунальные услуги, кроме газа.

Реклама

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что еще 10 городских округов полностью подготовились к зиме.

Реклама

ЖКХ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама