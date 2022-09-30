Комитет по ценам и тарифам Подмосковья не выявил превышений в росте платы за ЖКУ | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 17:24 Поделиться Telegram

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Viber Комитет по ценам и тарифам Подмосковья не выявил превышений в росте платы за ЖКУ

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Комитет по ценам и тарифам Подмосковья проверил изменения платы за коммунальные услуги во всех округах региона. Они не превысили нормы, рассказали в ведомстве.

С января по август плата за ЖКУ в Подмосковье увеличилась на 3,9%. Ограничение при этом составило 4,5%. Изменения были связаны с пересмотром тарифов на все коммунальные услуги, кроме газа.

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Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что еще 10 городских округов полностью подготовились к зиме.

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