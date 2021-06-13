facebook_pixel
    13 июня 2021, 18:07

    Рост числа новых случаев ковида не скажется на расписании ЕГЭ в Подмосковье

    Ольга Назаркина

    График проведения единого госэкзамена не будет меняться из-за роста заболеваемости ковидом. Все экзамены пройдут по утвержденному графику.

    Рост числа новых случаев ковида не скажется на расписании ЕГЭ в Подмосковье

    Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства. Ближайший ЕГЭ по обществознанию пройдет 15 июня, уточнила министр социального развития области Ирина Каклюгина.

    В Московской области участниками ЕГЭ станут почти 40 тысяч человек, из них 37 тысяч — выпускники этого года, которые собираются поступать в вузы.

    При проведении экзаменов соблюдаются все меры необходимые санитарной безопасности. В минувшую пятницу в Подмосковье около 13 тысяч учеников сдавали ЕГЭ по истории и физике. Сдача прошла без нарушений и сбоев.

    В Москве, где ужесточили ограничительные меры из-за ковида, ЕГЭ также обещают не переносить. Но сессию в крупных вузах студенты буду сдавать в удаленном формате. В столице также продлили июньские выходные. Горожане будут отдыхать с 12 до 20 июня. Ночным клубам, ресторанам, барам и другим точкам общепита запретили работать с 23:00 до 06:00.