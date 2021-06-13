Рост числа новых случаев ковида не скажется на расписании ЕГЭ в Подмосковье

График проведения единого госэкзамена не будет меняться из-за роста заболеваемости ковидом. Все экзамены пройдут по утвержденному графику.

Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства. Ближайший ЕГЭ по обществознанию пройдет 15 июня, уточнила министр социального развития области Ирина Каклюгина.

В Московской области участниками ЕГЭ станут почти 40 тысяч человек, из них 37 тысяч — выпускники этого года, которые собираются поступать в вузы.

При проведении экзаменов соблюдаются все меры необходимые санитарной безопасности. В минувшую пятницу в Подмосковье около 13 тысяч учеников сдавали ЕГЭ по истории и физике. Сдача прошла без нарушений и сбоев.

В Москве, где ужесточили ограничительные меры из-за ковида, ЕГЭ также обещают не переносить. Но сессию в крупных вузах студенты буду сдавать в удаленном формате. В столице также продлили июньские выходные. Горожане будут отдыхать с 12 до 20 июня. Ночным клубам, ресторанам, барам и другим точкам общепита запретили работать с 23:00 до 06:00.