Ученые МГОУ победили в конкурсе малых отдельных научных групп Российского научного фонда

В конкурсе малых отдельных научных групп Российского научного фонда определились победители. Ими оказались ученые Московского государственного областного университета (МГОУ).

Фонд поддержал 1822 проекта исследователей из 74 регионов. На их финансирование РНФ направит в 2022 году более 2,7 миллиарда рублей.

Главная задача конкурса — создание и развитие новых для научных коллективов тематик и формирование исследовательских команд. Благодаря поддержке фонда деятели науки смогут воплотить свои идеи в жизнь.

Эксперты выделили две малые отдельные научные группы МГОУ. Проект заведующего кафедрой общей биологии и биоэкологии Михаила Гордеева направлен на изучение хромосомного полиформизма в популяциях видов — двойников малярийных комаров таежной зоны Евразии.

«Наш проект направлен на изучение северных регионов России. Из-за глобального потепления на север продвигаются южные виды насекомых, в том числе комары — переносчики опасных инфекций. Мы должны выяснить, в какие северные регионы проникли новые виды. Будут организованы экспедиции в Карелию и Мурманскую область, а также на Северный Урал, в зону, где запланировано строительство Северного широтного хода», — пояснил Гордеев.

По его словам, рассчитан проект на два года. Его научная группа состоит из четырех человек, в том числе доцента Антона Москаева, аспиранта Владимира Панова и магистранта Елизаветы Силаковой. Финансирование проекта составит 1,5 миллиона рублей в год.

Еще один проект заведующей кафедрой русской классической литературы Ирины Киселевой направлен на изучение России и Кавказа в художественной историософии Михаила Лермонтова.