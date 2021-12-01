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    01 декабря 2021, 21:43

    Ученые МГОУ победили в конкурсе малых отдельных научных групп Российского научного фонда

    Александра Ломейко

    В конкурсе малых отдельных научных групп Российского научного фонда определились победители. Ими оказались ученые Московского государственного областного университета (МГОУ).

    Ученые МГОУ победили в конкурсе малых отдельных научных групп Российского научного фонда

    Фонд поддержал 1822 проекта исследователей из 74 регионов. На их финансирование РНФ направит в 2022 году более 2,7 миллиарда рублей.

    Главная задача конкурса — создание и развитие новых для научных коллективов тематик и формирование исследовательских команд. Благодаря поддержке фонда деятели науки смогут воплотить свои идеи в жизнь.

    Эксперты выделили две малые отдельные научные группы МГОУ. Проект заведующего кафедрой общей биологии и биоэкологии Михаила Гордеева направлен на изучение хромосомного полиформизма в популяциях видов — двойников малярийных комаров таежной зоны Евразии.

    «Наш проект направлен на изучение северных регионов России. Из-за глобального потепления на север продвигаются южные виды насекомых, в том числе комары — переносчики опасных инфекций. Мы должны выяснить, в какие северные регионы проникли новые виды. Будут организованы экспедиции в Карелию и Мурманскую область, а также на Северный Урал, в зону, где запланировано строительство Северного широтного хода», — пояснил Гордеев.

    По его словам, рассчитан проект на два года. Его научная группа состоит из четырех человек, в том числе доцента Антона Москаева, аспиранта Владимира Панова и магистранта Елизаветы Силаковой. Финансирование проекта составит 1,5 миллиона рублей в год.

    Еще один проект заведующей кафедрой русской классической литературы Ирины Киселевой направлен на изучение России и Кавказа в художественной историософии Михаила Лермонтова.