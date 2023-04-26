Подмосковье 26 апреля 2023, 17:32 Российское ПО позволило компании из Серпухова снизить нагрузку на сотрудников Источник фото: компания «Маревен Фуд Сэнтрал»

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Внедрение отечественного программного обеспечения позволило предприятию из Серпухова оптимизировать работу и исключить физический труд более чем 15 человек. На заводе выпускают продукты быстрого питания и макаронные изделия.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, на заводе выпускают 120 паллет в час под контролем всего двух специалистов.

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«Каждый час система формирует для отправки в регионы России по 130 000 пачек лапши быстрого приготовления. При этом программное обеспечение может работать с паллетами различных габаритов», — сказал он.

Систему внедрили на предприятии «Маревен Фуд Сэнтрал». В нее входят 11 роботов и четыре рельсовые тележки для перемещения собранных паллет. Ими управляют через интернет. Также на производстве работают российские корпуса транспортеров, автоматический паллетообмотчик, система управления данными и управления заказами.

«В российском пищевом производстве трудно найти сопоставимое по масштабам внедрение сразу 11 антропоморфных роботов, к тому же, работающих в единой системе с другим роботизированным оборудованием», — рассказали в компании.

Благодаря модернизации завод выпускает по полтора миллиарда упаковок продуктов ежегодно и планирует нарастить мощности в будущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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