Подмосковье 14 ноября 2022, 10:50 Российское движение детей и молодежи объединит 74 центра в Подмосковье

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Креативная сессия регионального отделения Российского движения детей и молодежи прошла в Подмосковье. Руководители молодежных центров, педагоги, школьники, родители и социологи обсудили реализацию новой программы, которая будет развиваться на базе 74 центров региона.

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«Президент поддержал идею 12-летней Дианы Красовской из Севастополя, которая предложила объединить в одно большое движение детей и молодежь России. Сегодня мы впервые встретились, чтобы обсудить работу нашего регионального отделения», — дала старт сессии министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Новое движение поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и работа по объединению молодежи региона уже началась. Это позволит ребятам быстрее достигать своих целей, осваивать лучшие федеральные практики и заводить новых друзей, вместе с которыми они будут работать над самыми разными проектами.

«Важно не упустить ничего. Мы — и учителя, и общественные деятели, и специалисты в информационной работе — должны создать максимально комфортные условия для развития нашей молодежи», — отметил министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.

В Московской области около 1,5 миллиона детей в возрасте от 7 до 18 лет. В детских движениях состоит больше 300 тысяч из них. Региональные отделения, которые будут создаваться на базе 74 молодежных центров, помогут им объединиться.

По мнению самих школьников, новое движение даст им широкие возможности для реализации своих планов и идей.

«Раньше я принимала участие в движении школьников, которое объединяло от 20 до 30 тысяч детей в Подмосковье. Сейчас у нас будет уже совсем другой статус. Мы понимаем, что растем, развиваемся и становимся единой семьей, чтобы всем вместе работать над различными проектами», — поделилась своим мнением учащаяся девятого класса Кубинской СОШ № 1 Дарья Житкова.