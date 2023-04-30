Подмосковье 30 апреля 2023, 17:53 Российский университет кооперации в Мытищах стал площадкой для «Диктанта Победы» РИА «Новости»

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Российский университет кооперации в Мытищах в 2023 году стал официальной подмосковной площадкой «Диктанта Победы». Мероприятие объединило людей разных возрастов и профессий. Вместе они отдали дань памяти героям, которые принесли победу в Великой Отечественной войне.

Проректор по научно-исследовательской работе вуза Ольга Каурова уточнила, что всего в университете было три локации для диктанта.

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«Большая аудитория. У нас [в „Диктанте Победы“] приняли участие студенты, преподаватели, гости. Очень много желающих — даже, к сожалению, не хватило мест для всех», — подчеркнула она.

Площадки для диктанта организовали в очном и онлайн-форматах не только в России, но и за рубежом. В этом году текст заданий перевели на шесть иностранных языков.

При регистрации всем желающим выдавали информационный лист и бланк ответов. Сами задания участники «Диктанта Победы» получали уже в аудитории. Из 25 вопросов 15 были с выбором вариантов, 10 — с кратким ответом. Выполнить их нужно было на 45 минут.

В 2023 году основными темами диктанта стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Глава администрации городского округа Мытищи Юлия Купецкая призналась, что среди заданий попадались довольно каверзные вопросы.

«Честно скажу, что ставила ответ наугад. Но это говорит о том, что еще раз необходимо обратиться к нашей истории, посмотреть на знаковые события и действительно узнать о событиях времен Великой Отечественной войны», — подчеркнула она.

После диктанта в университете прошел показ фильма «Нюрнберг», посвященный событиям Второй мировой войны. Посмотрели картину более 500 студентов и участников акции.

«Диктант Победы» в Подмосковье написали участники «Активного долголетия», главы округов и простые жители.