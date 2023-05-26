Подмосковье 26 мая 2023, 20:58 Российский интернет-форум завершился в Одинцове

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27-й Российский интернет-форум состоялся в пансионате «Лесные дали» городского округа Одинцово. Мероприятие организовала Ассоциация электронных коммуникаций РФ.

В форуме приняли участие более семи тысяч представителей IT-сферы и порядка 500 спикеров. Гостей мероприятия познакомили с особенностями работы сайтов и маркетплейсов, робототехникой, современными технологиями и многим другим. Организаторы создали праздничную и веселую атмосферу для специалистов и посетителей.

«Для меня РИФ — это праздник весны, интернета и того, что мы делаем лучше для IT-индустрии. Мы балансируем между тем, что можно сделать нового, и тем, что нас ждет в будущем. Форум показывает, в каком направлении и правильно ли мы движемся», — поделился директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников.

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