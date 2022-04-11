Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18–20 мая

26-й российский интернет-форум «РИФ» пройдет в Московской области с 18 по 20 мая. Ключевая концепция мероприятия в этом году — work-life balance.

«Верю: РИФ-2022 должен не просто „пройти“, он должен пройти на супер-уровне: организационном, смысловом, настроенческом. РИФ этого года — своеобразная „отдушина“ для всех ИТ-специалистов, предпринимателей и экспертов, живущих и работающих в России. А еще дружный РИФ-нетворкинг должен показать „уехавшим из страны“, что и Рунет продолжает жить и развиваться — и подстегнуть желание вернуться, быть „вместе со своими“ и поднимать отрасль на новые высоты: здесь, в России, со своими коллегами по цеху», — подчеркнул директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

РИФ объединит ключевых игроков «Рунета» — крупнейшие ИТ-компании страны, стартапы, МСБ, компании из смежных отраслей. А также представителей государства, регуляторов, неформальное общение с которыми на площадке форума способствует выстраиванию диалога в формате B2G.

Также форум — это еще и возможность рассказать о своем продукте, поделиться с участниками идеями и наработками. Подробная программа, спикеры, карта фестиваля и выставки будут опубликованы на сайте и анонсированы дополнительно.